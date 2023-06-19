CREDO: Найдена взаимосвязь между землетрясениями и космическим излучением

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из проекта CREDO, который был создан Институтом ядерной физики Польской академии наук в Кракове, смогли подтвердить связь между землетрясениями и космическим излучением. Результаты работ опубликованы в Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics.

Фото: pixabay.com

Ранее была отмечена определённая статистическая корреляция между глобальной сейсмической активностью и изменениями интенсивности космического излучения. Учёные предполагают, что этот фактор может быть использован для более точного прогнозирования природных катаклизмов.

В рамках нового исследования участники CREDO проанализировали данные об интенсивности космических лучей, собранные за последние 50 лет с двух станций проекта: Neutron Monitor и обсерватории Пьера Оже. Обе находятся по разные стороны экватора и используют различные методы обнаружения, что позволяет провести более качественный анализ. Кроме того, исследователи изучили изменения солнечной и сейсмической активностей на Земле.

В результате статистического анализа было обнаружено, что существует чёткая связь между изменениями интенсивности вторичного космического излучения и общим числом землетрясений с магнитудами, равными или превышающими четыре. Это может помочь в прогнозировании времени возникновения подземных толчков.

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