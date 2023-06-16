Землетрясение магнитудой в 4,1 балла произошло сегодня в провинции Ван, расположенной в юго-восточной части Турции. Об этом проинформировали в местном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Из сообщения ведомства следует, что подземные толчки были зафиксированы в 12:54 в районе Тушба. Очаг природной стихии залегал на глубине в 7,01 километра, уточнили в управлении.
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