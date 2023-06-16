В Турции произошло землетрясение магнитудой в 4,1 балла

0:30 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Землетрясение магнитудой в 4,1 балла произошло сегодня в провинции Ван, расположенной в юго-восточной части Турции. Об этом проинформировали в местном управлении по ликвидации последствий стихийных бедствий.

Фото: pixabay.com

Из сообщения ведомства следует, что подземные толчки были зафиксированы в 12:54 в районе Тушба. Очаг природной стихии залегал на глубине в 7,01 километра, уточнили в управлении.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.