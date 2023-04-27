В России научились определять алкоголь, никотин и наркотики в сточных водах

0:52 Your browser does not support the audio element. Наука

Вычислять количество потребленных наркотиков, алкоголя и табака по сточным водам научились в Институте молекулярной тераностики НТПБ Сеченовского Университета.

Методика позволит прогнозировать возможные нарушения здоровья в популяции и разрабатывать стратегию по борьбе с ними. Создатели рассказали, что способ применим как конкретному городу, так как и к жильцам одного здания.

"Мы разработали и протестировали методику количественного анализа маркеров потребления наркотических средств, алкоголя и табака с помощью метода хромато-масс-спектрометрии", — рассказал глава исследовательского института Александр Носырев в интервью Газета.Ru.

Он пояснил, что классические эпидемиологические методы, в отличии от нового подхода, не позволяют проводить анализ в режиме реального времени.

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