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Курение вейпа в доме может вызвать у питомцев серьёзные проблемы со здоровьем

2:08
Зоосфера

Вейпинг в последние годы становится все более популярной альтернативой традиционному курению, и многие люди используют его как способ бросить курить. Хотя вейпинг может быть оправданным выбором для людей, пытающихся бросить курить, он представляет серьезную угрозу для наших домашних животных.

Курение вейпа в доме может вызвать у питомцев серьёзные проблемы со здоровьем

Отравление домашних животных никотином

Электронные сигареты и электронные трубки обычно содержат жидкий никотин, который является ядом для домашних животных. Собаки и кошки могут серьезно заболеть после проглатывания даже небольшого количества жидкого никотина, который всасывается в организм быстрее и полностью, а иногда и в больших количествах по сравнению с сигаретами.

Симптомы отравления жидким никотином

Животному, "проглотившему" никотин, может стать плохо до рвоты и в зависимости от количества вещества, попавшего внутрь организма питомца он может выглядеть возбужденным, а также появляются

  • слюнотечение,
  • диарея
  • или учащенное сердцебиение.

Домашние животные, употребившие большое количество никотина, могут выглядеть подавленными, иметь редкий пульс и низкое кровяное давление. Эти симптомы часто предшествуют смерти. Чем меньше, например, собака, тем меньше никотина она может вынести.

Лечение отравления жидким никотином

Если вы обнаружили, что ваш питомец погрыз электронную сигарету или картридж, немедленно отвезите его к ветеринару. Если животное еще не вырвало, врач может попытаться вызвать рвоту или дать животному активированный уголь, чтобы усвоить никотин. Животным, которых тошнит от дыма вейпа или у которых течет слюна, можно дать препараты против тошноты. Иногда вводят внутривенные жидкости, чтобы ускорить выведение никотина из организма животного и помочь в лечении проблем с гидратацией и кровяным давлением.

Внимание! Собаки также могут заболеть, разгрызая и проглатывая кусочки батареек электронных сигарет. Батареи могут вызвать ожоги из-за щелочи.

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VAPE ВРЕДИТ КОТИКАМ! Вейпинг и домашние животные.
Автор Марина Лебедева
Марина Лебедева — журналист, корреспондент Правды.Ру *
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
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