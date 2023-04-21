Невидимый для противника костюм снайпера "Богомол Z" представлен в России

1:11 Your browser does not support the audio element. Наука

Уникальный костюм для снайперов под названием "Богомол Z" представили в России. Он делает этих бойцов невидимыми для тепловизоров.

На специализированной выставке "Экипировка" среди прочих достижений российской оборонной промышленности был представлен новый снайперский костюм, получивший название "Богомол Z". Как рассказали его создатели, по некоторым параметрам он превосходит все имеющиеся зарубежные аналоги.

В частности, здесь используется уникальная технология метализации тканей, что превращает "Богомола" в костюм-невидимку. Основная его особенность — способность защищать от тепловизоров и предохранять от обнаружения не только снайпера, но и используемую технику.

Создатели костюма также рассказали, что он обладает способностью снижать тепловую заметность за счёт ИК-ремиссии в тёмное время суток. Наконец, к прочим достижениям костюма относятся малый вес (до трёх килограммов), а также практически полное отсутствие шуршания используемых тканей. Всё это делает его идеальной экипировкой именно для снайперов.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Снайперы: их секреты, или как спецприемами блокируют противника