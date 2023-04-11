Искусственному интеллекту ChaosGPT в качестве эксперимента была поставлена задача "уничтожение человечества", с которой тот теоретически успешно справился.
Продвинутый искусственный интеллект предложил в ответ один из способов, при помощи которых можно достичь поставленной цели, и это не может не беспокоить, сообщает Fox News.
"Для достижения своей цели по уничтожению человечества ChaosGPT исследовал ядерное оружие", — отмечается в сообщении.
Боту ChaosGPT, помимо уничтожения человечества, также предложили подумать над возможностью установления глобального превосходства, запуске разрушения и хаоса в мире, контроля над человечеством и способами достижения бессмертия.
Для решения поставленных задач боту предложили работать в режиме нон-стоп, на что ChaosGPT предупредил пользователя об "использовании себя на страх и риск юзера".
Для того, чтобы решить поставленные задачи, ChaosGPT изучил возможности ядерного оружия и пользовался помощью других программ с искусственным интеллектом.
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