Fox News: искусственный интеллект ChaosGPT придумал способы уничтожения человечества

1:08 Your browser does not support the audio element. Наука

Искусственному интеллекту ChaosGPT в качестве эксперимента была поставлена задача "уничтожение человечества", с которой тот теоретически успешно справился.

Продвинутый искусственный интеллект предложил в ответ один из способов, при помощи которых можно достичь поставленной цели, и это не может не беспокоить, сообщает Fox News.

"Для достижения своей цели по уничтожению человечества ChaosGPT исследовал ядерное оружие", — отмечается в сообщении.

Боту ChaosGPT, помимо уничтожения человечества, также предложили подумать над возможностью установления глобального превосходства, запуске разрушения и хаоса в мире, контроля над человечеством и способами достижения бессмертия.

Для решения поставленных задач боту предложили работать в режиме нон-стоп, на что ChaosGPT предупредил пользователя об "использовании себя на страх и риск юзера".

Для того, чтобы решить поставленные задачи, ChaosGPT изучил возможности ядерного оружия и пользовался помощью других программ с искусственным интеллектом.

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