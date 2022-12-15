В России создан новый материал для очистки водоёмов от нефтяных пятен

Специалисты из МГУ им. Ломоносова сообщили о создании нового материала для быстрого устранения больших нефтяных разливов на поверхности воды.

Сейчас для ликвидации аварий пользуются сорбентами, но у этого действенного способа есть свои недостатки, пишет Газета.Ru. Пористые полимеры, помимо нефти, абсорбируют остальные органические загрязнители, что снижает их ресурс, а порошки из углеродных материалов необходимо собрать после завершения процесса сорбции.

Новая разработка является композитом из материалов первого и второго типа.

"Нам удалось создать материал, селективность сорбции которого превышает средний показатель по рынку", — рассказал член группы разработчиков Тамуна Бахия.

Он отметил, что открытый в России метод синтеза новых сорбентов является экономичным, экологически чистым и готов к промышленной реализации.

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