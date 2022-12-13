Менжерицкий оценил последствия экологической катастрофы в США с разливом нефти

Свыше 14 тысячей баррелей нефти попало в ручей в результате масштабной утечки на крупном нефтепроводе Keystone в американском штате Канзас. Но западные СМИ умолчали данное происшествие. Официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала действия средств массовой информации.

Руководитель общественного движения "Открытый берег", эколог Сергей Менжерицкий прокомментировал ситуацию в беседе с Pravda.Ru.

Он отметил, что при разливе нефтепродуктов на месте происшествия погибает природа на многие годы, поскольку для разложения маслянистой жидкости требуется время. Из-за ущерба почвенному покрову страдают целые звенья экосистемы: животные, растения, земля.

"Это очень плохо, это очень опасно. Есть ещё очень важный аспект — попадание нефтепродуктов в поверхностные водные горизонты: близлежащие ручьи и речки. Это вообще, так сказать, самое страшное, что может произойти, потому что происходит тогда заражение огромных площадей, всё это разносится ручьями, реками, погибают, в том числе, и фауна речная, и флора речная", — рассказал эксперт.

Разлившаяся нефть может нанести ущерб десяткам и сотням километров речных ресурсов. Для очистки экосистемы потребуются крупные вложения. Для самовосстановления природы нужно не менее10-15 лет, отметил Менжерицкий.

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