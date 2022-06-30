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Компания КТК выплатила 5,285 млрд рублей за разлив нефти под Новороссийском

Экономика

Компания "Каспийский трубопроводный консорциум" 29 июня отчиталась, что заплатила в федеральный бюджет 5,285 млрд рублей штрафа.

Компания КТК выплатила 5,285 млрд рублей за разлив нефти под Новороссийском

В такую сумму суд оценил вред, который нанесла компания Черному морю после разлива нефти на морском терминале летом 2021 года. По заявлению официального представителя консорциума, юристы КТК планируют обжаловать решение в суде высшей инстанции.

Арбитражный суд Краснодарского края в апреле согласился с требованиями Росприроднадзора и взыскал с "Каспийского трубопроводного консорциума" 5,285 млрд рублей штрафа. Решение было поддержано арбитражным апелляционным судом.

Ранее компания попадала в новости 20 июня: именно через её выносной причальный терминал транспортировалась в Европу нефть из Казахстана. МЧС обнаружило в акватории глубоководный минный защитник "Фугас" времен ВОВ, а потому прокачка была временно остановлена.

КТК — основной экспортный маршрут для казахстанского черного золота, оно занимает порядка 80% объемов прокачиваемой трубопроводами компании нефти, сообщает портал oilcapital.ru. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год.

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Автор: Антон Уткин
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