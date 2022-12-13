BioRxiv: даже лёгкая форма COVID-19 надолго повреждает кишечную микрофлору

В Калифорнийском университете удалось оценить последствия коронавируса, перенесённого в лёгкой форме, на микрофлору кишечника. Оказалось, переболевший будет ощущать последствия ещё долгое время.

Исследователи изучили группу выздоровевших от коронавирусной инфекции и обнаружили, что у них изменились состав и количество кишечных бактерий.

Как показали анализы, после COVID-19 существенные изменения кишечного микробиома сохраняются долгое время, причём это касается и тех случаев, когда заболевание протекало в легкой форме и пациенту не требовалась госпитализация, сообщает портал bioRxiv.

Специалисты уверены, что учёт обнаруженных последствий коронавирусной инфекции поможет разработать новые методы лечения заболевания и изучить механизмы развития постковидного синдрома.

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