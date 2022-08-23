Учёные Центра имени Гамалеи разработали версию вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон".
По мнению исследователей, она поможет достичь высоких результатов по предотвращению заболеваемости.
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