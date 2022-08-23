В НИЦ Гамалеи разработали версию "Спутника V" против "дельты" и "омикрона"

Учёные Центра имени Гамалеи разработали версию вакцины "Спутник V" против штаммов коронавируса "дельта" и "омикрон".

По мнению исследователей, она поможет достичь высоких результатов по предотвращению заболеваемости.