Российские спутниковые приборы из Саратова вытеснят с рынка французские аналоги

Усилительные приборы для спутников связи были разработаны конструкторами научно-производственного предприятия "Алмаз" в Саратове. Новинка с успехом заменит на рынке РФ западные аналоги.

"На предприятии разработали линейку усилительных приборов для спутниковой связи, по техническим характеристикам не уступающим импортным", — сообщила пресс-служба правительства Саратовской области агентству ТАСС.

В ведомстве отметили, что отечественные приборы прослужат 150 тысяч часов или около 17 лет.

Гендиректор компании "Алмаз" Александр Рафаилович выразил уверенность, что предприятию удастся вытеснить с "космического" рынка производителя из Франции.

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