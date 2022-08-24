Академик Кульчин: у ВС РФ есть лазеры для ослепления вражеских спутников

Российские учёные пока не научились сбивать беспилотники противника лазером, но зато могут легко ослепить вражеский спутник, заявил академик Кульчин.

Как показывают последние военные конфликты, большую роль на поле боя стали играть космические спутники и беспилотные летательные аппараты, которые вновь превратили артиллерию в "бога войны". Соответственно, оборонные ведомства различных стран всячески пытаются найти способы противодействия этим вездесущим разведчикам.

По словам доктора физико-математических наук Юрия Кульчина, ещё 60 лет назад в СССР начали изучать возможное военное применение лазеров. К настоящему моменту уже существует системы, которые могут прожигать, а то резать различные объекты на дальних расстояниях, но делать это могут только в космосе. Современные технологии пока не позволяют сбивать беспилотники, но способны выводить из строя спутники неприятеля.

"В ослеплении спутников проблемы как раз никакой нет", — пояснил учёный изданию argumenti.ru.

Чтобы считывать информацию с большой высоты космические аппараты оснащают довольно чувствительными датчиками. Всего несколько десятков квантов света от лазерного луча могут превратить спутник в космический мусор.