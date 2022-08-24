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Академик Кульчин: у ВС РФ есть лазеры для ослепления вражеских спутников

Наука

Российские учёные пока не научились сбивать беспилотники противника лазером, но зато могут легко ослепить вражеский спутник, заявил академик Кульчин.

Академик Кульчин: у ВС РФ есть лазеры для ослепления вражеских спутников

Как показывают последние военные конфликты, большую роль на поле боя стали играть космические спутники и беспилотные летательные аппараты, которые вновь превратили артиллерию в "бога войны". Соответственно, оборонные ведомства различных стран всячески пытаются найти способы противодействия этим вездесущим разведчикам.

По словам доктора физико-математических наук Юрия Кульчина, ещё 60 лет назад в СССР начали изучать возможное военное применение лазеров. К настоящему моменту уже существует системы, которые могут прожигать, а то резать различные объекты на дальних расстояниях, но делать это могут только в космосе. Современные технологии пока не позволяют сбивать беспилотники, но способны выводить из строя спутники неприятеля.

"В ослеплении спутников проблемы как раз никакой нет", — пояснил учёный изданию argumenti.ru.

Чтобы считывать информацию с большой высоты космические аппараты оснащают довольно чувствительными датчиками. Всего несколько десятков квантов света от лазерного луча могут превратить спутник в космический мусор.

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Автор: Антон Уткин, Куратор: Владимир Губарев
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