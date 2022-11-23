Помочь развитию северных территорий Российской Федерации могут несколько малых атомных электростанций, заявил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев.
По его словам, региональные власти и специалисты "Росатома" уже работают над реализацией проекта.
"Это даст мощный старт и толчок к развитию арктических регионов, делая возможным производство электрической и тепловой энергии такими атомными блоками", — заверил Ананьев.
Ранее российские ученые заявили, что с помощью нейросетей научили искусственный интеллект предсказывать внезапные поломки сложного оборудования для топливно-энергетического комплекса.
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