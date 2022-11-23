За энергоснабжение Красноярского края будут отвечать малые АЭС

Помочь развитию северных территорий Российской Федерации могут несколько малых атомных электростанций, заявил министр промышленности, энергетики и ЖКХ Красноярского края Александр Ананьев.

По его словам, региональные власти и специалисты "Росатома" уже работают над реализацией проекта.

"Это даст мощный старт и толчок к развитию арктических регионов, делая возможным производство электрической и тепловой энергии такими атомными блоками", — заверил Ананьев.

Ранее российские ученые заявили, что с помощью нейросетей научили искусственный интеллект предсказывать внезапные поломки сложного оборудования для топливно-энергетического комплекса.