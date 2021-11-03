"Юнисервис" и МТС тестируют мобильное приложение для жителей ЖК "Вишнёвый сад"

ГК "Юнисервис" совместно с МТС осуществили запуск тестовой версии мобильного приложения пользователей для жителей премиального жилого комплекса "Вишнёвый сад", обеспечивающее более комфортное проживание.

С помощью нового приложения жильцы "Вишнёвого сада" смогут не только оперативно взаимодействовать с управляющей компанией, но и воспользоваться многими другими полезными функциями:

учёт потребления ресурсов,

оплата счетов,

заказ гостевых пропусков,

бесконтактный доступ на территорию и в подземный паркинг,

бесконтактный вызов лифта,

пользование системой видеонаблюдения.

Сообщается, что каждый житель сможет самостоятельно настроить приложение под свои личные пожелания.

"Мобильное приложение пользователя — это современная и доступная технология для жителей наших домов. Благодаря внедрению цифровых систем в сферу ЖКХ, происходит повышение качества сервиса и прозрачности взаимодействия управляющей компании и жителей", — отметил генеральный директор компании "Юнисервис" Денис Троценко.

Внедрение цифровых систем в сферу ЖКХ позволяет повысить сервис управляющих компаний и делает более комфортным проживание для жильцов жилых комплексов, так как их взаимодействие будет более эффективным и прозрачным.

Мобильное приложение пользователя уже активно используется жильцами ЖК "Вишнёвый сад", и в скором времени появится для жильцов других комплексов. В 2020 году "Юнисервис" и МТС запустили приложение в ЖК BalchugViewpoint.