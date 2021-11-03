Ссылаясь на "растущие опасения” по поводу конфиденциальности и этики, Facebook объявил, что прекратит использовать технологию распознавания лиц и удалит более миллиарда шаблонов, собранных у пользователей.
"Это решение является частью общекорпоративного шага по ограничению использования распознавания лиц в наших продуктах”, -заявил во вторник Джером Песенти, вице-президент Facebook по искусственному интеллекту.
Однако, по словам топ-менеджера компании, Facebook по-прежнему считает технологию распознавания лиц полезной, например, чтобы подтвердить личность конкретного человека или для предотвращения мошенничества".
Песенти добавил, что "каждая новая технология несет в себе потенциал как для пользы, так и для беспокойства, и мы хотим найти правильный баланс”.
ДЛЯ СПРАВКИ
Речь идёт о функции, добавленной в Facebook в декабре 2010 года, "чтобы пользователи могли сэкономить время":
В настоящее время Facebook создал одно из крупнейших хранилищ цифровых фотографий в мире, отчасти благодаря этому программному обеспечению.
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