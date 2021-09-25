Биолог предостерегает россиян от заморозки арбузов и дыни на зиму

По словам узбекского биолога и агронома Фархода Валиева, бахчевые культуры не стоит подвергать какой-либо обработке. Их не рекомендуется долгое время хранить в морозильных камерах.

Эксперт отмечает, что замороженные дыни и арбузы теряют свой настоящий вкус. Из-за этого уже невозможно получить полноценное гастрономическое удовольствие от их употребления, передаёт РИА Новости.

"Арбуз, а особенно дыня — плоды с нежной мягкостью. Поэтому заморозка в домашних условиях может только испортить их первоначальный вкус", — отметил специалист.

Он убеждён: мякоть от бахчевых культур будет растекаться перед заморозкой. В итоге люди получат готовый продукт в состоянии "замороженного коктейля со льдом".

Валиев подчеркнул, что хранить арбузы и дыни можно в пластиковых контейнерах в течение 5-6 дней, предварительно разрезав на небольшие части.

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