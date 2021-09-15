Рогозин объяснил, почему Россия отложила разработку сверхтяжёлой ракеты

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин рассказал, что Россия не отказалась от создания сверхтяжёлой ракеты для полётов на Луну. По словам Рогозина, было принято решение отложить проект.

Глава "Роскосмоса" объяснил, что Россия отказалась от проекта исходного вида ракеты. Вместо этого деньги направят на метановые технологии для разработки новой сверхтяжёлой ракеты.

По словам Рогозина, деньги направлены на разработку метановых двигателей в КБ Химавтоматики. Он объяснил, что двигатель на основе метана даст больше возможностей для многократного использования ракеты.

"Так мы просто выкинем триллион рублей под крики людей, у которых денег не хватает в стране. И ничего хорошего. И будет одноразовый полёт вокруг Луны. Что дальше?", — пояснил Рогозин.

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