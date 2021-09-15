Южная Корея запустила ракету с подлодки

Южная Корея запустила баллистическую ракету собственного производства с подводной лодки.

Таким образом, Республика Корея стала седьмым государством в мире, запустившим баллистическую ракету с подлодки, передает РИА Новости.

Ранее Северная Корея заявила об успешных испытаниях крылатой ракеты большой дальности, что, по мнению США, является угрозой для региона.

Более того, в Южной Корее отметили, что объединенный комитет начальников штабов Республики тесно сотрудничают с разведкой США по прошедшему испытанию ракеты Северной Кореи.

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