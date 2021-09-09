Украинский чиновник обвинил Россию в нашествии медуз

Глава Запорожской областной государственной администрации Александр Старух предложил судиться с Россией из-за нашествия медуз в Азовском море. Которые, по его словам, "разогнали отдыхающих", что стало причиной провала курортного сезона.

Александр Старух считает, что в Азовское море стало поступать меньше воды из впадающих в него рек, в частности Дона. Здесь тоже "виновата" Россия, где воду, по словам чиновника, отбирают для полива.

Помимо того, Александр Старух уверен, что из-за строительства Керченского моста был нарушен природный ландшафт Черного моря, что стало поводом для "миграции" медуз в Азов.

"Именно из-за действий России, по мнению председателя ОГА, медузы атаковали побережье Азовского моря и разогнали отдыхающих. Старух предложил подсчитать ущерб от провального курортного сезона, выставить счет России и судиться со страной-агрессором", — говорится в сообщении украинского агентства УНИАН.

Кто будет готовить иски и подсчитывать ущерб, глава Запорожской областной государственной администрации не уточнил. Но думается, так специалистов на Украине предостаточно, надо только дать отмашку.

Напомним, во время строительства Крымского моста украинские эксперты предрекали, что России это строительство окажется не по силам, а если и построят, то долго мост не простоит. Теперь, стало быть, Россия спровоцировала нашествие медуз…

Стоит заметить, что выступление главы Запорожской областной государственной администрации могло быть приурочено к очередному заседанию украинского СНБО, в ходе которого — как уже было анонсировано — планируется объявить о санкциях против компаний и людей, участвовавших в строительстве Крымского моста.

В этом году в Азовском море действительно было зафиксировано большое число медуз, от которых пострадали пляжи в Крыму и в Краснодарском крае.

"Большое количество медуз появилось в прибрежной зоне Азовского моря из-за благоприятных для них условий: жаркой погоды, повышенной солености воды и, вероятно, небольшой конкуренции в борьбе за пропитание", — заявил ранее РИА "Новости" старший научный сотрудник Южного научного центра РАН кандидат биологических наук Владимир Саяпин.