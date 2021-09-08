На курорте "Роза Хутор" открыта первая электрозаправочная станция (ЭЗС). Таким образом, в Сочи стартовал проект развития электротранспорта и зарядной инфраструктуры при участии "Контрол Лизинг" и оператора сети электрозаправочных станций (ЭЗС) "Green Drive".
"Мы рады быть в авангарде мирового тренда отказа от двигателей внутреннего сгорания поэтому с удовольствием участвуем в создании в нашей стране инфраструктуры, необходимой для постепенного перехода на самый экологичный и безопасный вид транспорта — электромобили. Природное достояние является нашим ключевым активом, поэтому мы постоянно повышаем стандарты требований к эксплуатации курорта, максимально сокращая след воздействия на окружающую среду горного Причерноморья", — сказал исполнительный директор курорта "Роза Хутор" Юрий Колобов.
Таксопарк региона скоро пополнят 30 электромобилей, пять Tesla-3 уже доступны для вызова в приложении Яндекс. Такси.
Всего, по словам генерального директора ООО "Грин Драйв" Сергея Яковлева, в регионе и вдоль трассы М4-Дон до Москвы планируется установить 20-25 быстрых ЭЗС.
"Все наши станции зарядки автомобилей обладают высокой мощностью от 60 до 120 кВт и заряжают электромобиль всего за 30 — 50 минут, — говорит Сергей Яковлев, — делая зарядку комфортной для пользователей. Для нас важно чтобы электрозарядная инфраструктура была доступна пользователям не только внутри городов, но и по всей территории страны".
"Green Drive" — новая федеральная сеть электрозарядных станций, создаваемая за счет частных инвестиций и при поддержке финансового оператора "Контрол Лизинг" в рамках анонсированной Минэкономразвития РФ Концепции развития электротранспорта до 2030 года. Пилотными регионами для реализации концепции помимо Москвы, Санкт-Петербурга, Калининграда и Казани, стал также город-курорт Сочи. По плану Министерства экономического развития РФ в этих городах в первую очередь появится инфраструктура для электротранспорта, введен нулевой транспортный налог на электромобили и бесплатная парковка для них. Так, к 2024 году запланировано открытие 20 тысяч ЭЗС, а к 2030 году — 150 тысяч.
"Наша задача сделать бизнес электротранспортной инфраструктуры привлекательным для инвесторов и предпринимателей, — говорит исполнительный директор "Контрол Лизинг" Александр Усов. — Чтобы стимулировать этот процесс мы приобрели и вводим в эксплуатацию коммерческий флот электромобилей под одним из агрегаторов такси и оказываем поддержку инвесторам, начиная с выбора моделей и финансирования приобретения зарядных станций, до подбора локаций, содействия в подведении необходимых коммуникаций и дальнейшего управления эффективностью на базе нашей ИТ-платформы".
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