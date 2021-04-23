Во Франции обнаружили два миниатюрных алтаря кельтов

Археологи обнаружили во Франции древний галло-римский город. По мнению историков, первое укрепление здесь было построено представителями кельтского племени вольков, которые жили в Галлии, сообщает Planet Today.

В одном из кварталов города были найдены осколки керамики, датированные II веком до нашей эры.

Большинство обнаруженных домов были построены в начале I века до нашей эры.

Позднее на эти территории вторглись варвары. Они были романизированы, но всё ещё сохраняли приверженность галльским культурным традициям. Так, учёные обнаружили два миниатюрных алтаря, на одном из которых можно прочитать имя кельтской богини.

В период между I и II веками нашей эры здесь стали появляться мастерские, в которых занимались изготовления изделий из керамики. Однако в конце II века люди ушли из этих мест.

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