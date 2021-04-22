Кислоты омега-3 замедляют процесс старения

Добавка омега-3 замедляет процесс старения. К такому выводу пришли учёные из Университета штата Огайо.

Исследование показало, что данное вещество подавляет повреждение клеток и обеспечивает защиту во время и после стресса, сообщает MedicalXpress.

В ходе проведённого эксперимента было установлено, что у людей, которые регулярно принимали омега-3, вырабатывалось меньше гормона кортизола и противовоспалительного белка.

Данные показатели наблюдаются не только у людей с нормальным весом, но и у людей с ожирением.

Ранее американские учёные заявили, что ежедневное употребление жирных кислот омега-3 способствует спокойствию, в результате чего уровень тревожности и беспокойства снижается в разы.

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