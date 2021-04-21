У побережья Турции зафиксировали нашествие ядовитых рыб фугу

Рыбаки из Антальи сообщили о нашествии ядовитой рыбы фугу в прибрежных водах. В последний раз она появлялась в 50 метрах от берега.

Фугу опасна тем, что в её икре и печени содержится тетродоксин. Этот яд поражает дыхательную систему и парализует мышцы. Противоядие от яда фугу не существует.

Японцы научились готовить рыбу так, чтобы она не представляла угрозу для здоровья. Однако год от яда фугу умирают десятки туристов.

До 2005 года фугу обитали в основном в Индийском океане и недалеко от Китая.

Но затем они распространились в Средиземном море и Суэцком канале.

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