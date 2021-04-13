ФАС засудит "Яндекс" за дискриминацию сервисов в поиске

Российская Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против компании "Яндекс", не выполнившей предупреждение о требованиях к инструментам выдачи информации в поиске.

В конце февраля ведомство потребовало от "Яндекса" в течение месяца прекратить предоставлять собственным сервисам преимущества в собственном поиске, занижая при этом возможности других компаний.

"Это важный сигнал для цифровой индустрии. Мы готовы всесторонне содействовать регулятору в проведении объективного и детального расследования", — сообщил при этом ТАСС исполнительный директор ИТ-коалиции Игорь Наймушин. В суде ФАС исследует возможные "антиконкурентные" практики "Яндекса" и оценит их последствия.

Если нарушения подтвердятся, компанию ожидает оборотный штраф — процент от суммы рыночной выручки.

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