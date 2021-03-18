ФАС грозит "Яндексу" уголовным делом за патронаж "своим" сервисам

Федеральная антимонопольная служба требует от компании "Яндекс" отчета о прекращении продвижения своих сервисов в своем поисковике.

Если такового не будет до 1 апреля, ФАС возбудит уголовное дело, передает РИА "Новости".

Двадцать компаний из России требуют равных возможностей в онлайн-поисковике "Яндекса", о чем было подписано открытое письмо. В числе оставивших подписи — "Авито", "Дром", "Кассир.ру", "Туту.ру", "Циан" и прочие.

ФАС, исследовав дело, пришла к выводу, что "Яндекс" дал собственным сервисам преимущество при продвижении в поисковике. "Исправить положение" от компании антимонопольщики потребовали еще в феврале.