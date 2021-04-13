Увеличенный мозг дал белкам возможность завоевать мир

Учёные из Эдинбургского университета решили выяснить, как мозг живущих и исчезнувших видов грызунов менялся в процессе эволюции. Проведённое ими исследование показало, что у этих животных более развитый мозг, чем, например, у роющих грызунов.

"Самые заметные отличия обнаружены в зонах мозга, связанных со зрением и моторикой", — утверждают авторы исследования.

Благодаря большому мозгу, белки, например, смогли распространиться по всем континентам. Они живут на деревьях, поэтому для них хорошо развитая зрительная система имеет очень большое значение. А вот у роющих грызунов плохо развиты зоны мозга, связанные со зрением, которое теряет свою значимость при жизни в норах.

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