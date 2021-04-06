За 25 лет Барьерный риф в Австралии потерял половину кораллов

Огромная экосистема, по размерам сопоставимая с Великой Китайской стеной, может полностью исчезнуть из-за того, что водоросли и морские бактерии погибнут в тёплой воде.

К такому выводу пришли учёные из Австралийской академии наук в результате исследования влияния глобального потепления на Большой Барьерный риф в Австралии.

Уже сегодня рифы теряют цвет из-за повышения температуры воды, сообщает "Регион online". Это чудо природы может вообще исчезнуть, если температура повысится ещё на 1,5 градуса по Цельсию.

За последнюю четверть века погибло около 50% кораллов. Но система может ещё восстановиться, если удастся остановить процесс глобального потепления. Если же нет, то экосистему уничтожат водоросли и морские бактерии. Зелень есть и сегодня, она необходима для питания кораллов. Но из-за сильного потепления морских бактерий будет очень мало.

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