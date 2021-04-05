Профессор музыки из Британии дописал незавершённые произведения Моцарта

Профессор музыки Тимоти Джонс из Великобритании решил закончить музыкальные произведения Вольфганга Амадея Моцарта. Эта идея пришла к нему в тот период, когда он писал книгу о музыкальном стиле Моцарта.

Когда Джонс впервые решил попробовать завершить одну из работ великого композитора, то дал коллегам прослушать то, что получилось.

Прослушивание проводилось "вслепую", то есть слушатели не знали, где произведение Моцарта, а где музыка профессора.

Тимоти Джонс работал над творчеством композитора более десяти лет, сообщает CBC.

Профессор довольно хладнокровно оценивает результаты своей деятельности, считая, что Моцарт выступил бы против "доработки" своих произведений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.