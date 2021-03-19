Западные страны чаще страдают от феномена родительского выгорания

Учёные из Бельгии провели исследование в 42 странах и пришли к выводу, что на Западе люди чаще сталкиваются с родительским выгоранием, сообщает anonsens. ru.

Родительское выгорание представляет собой частный случай эмоционального выгорания. Оно выражается в том, что родители реже испытывают положительные эмоции по отношению к детям. Также они становятся более раздражительными.

Об этой проблеме редко говорят, но специалисты утверждают, что с каждым годом она всё больше обостряется.

Согласно результатам исследований, жители западных стран, у которых очень популярна идея личной свободы и индивидуализма, часто страдают от родительского выгорания. По оценкам экспертов, они больше нуждаются в личной свободе, чем восточные люди.