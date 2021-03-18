Создан робот, способный адаптировать тело под особенности местности

Учёные из университета Осло разработали робота, который способен видоизменять своё тело и регулировать длину ног в зависимости от типа местности. В процессе передвижения четвероногий робот Dyret ("Динамический робот для воплощенного тестирования") учится, как лучше двигаться.

Работа устройства основана на собранных датчиками данных. Робот анализирует ситуацию с помощью искусственного интеллекта.

Такие роботы найдут применение во время стихийных бедствий в местностях со сложным рельефом. Благодаря новой технологии, роботы практичны и удобны в эксплуатации.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Китае разработали робота для движения по трубам.