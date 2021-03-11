Новый российский сверхтелескоп установят на дне Байкала

На дне озера Байкал начнет работу крупнейший в Северном полушарии Земли глубоководный нейтринный телескоп Baikal-GVD.

Ученые утверждают, что он даст совершенно новые возможности для геофизических исследований, изучения эволюции галактик, а вслед за ними и всей вселенной. Этих возможностей пока нет ни у наземных, ни у космических телескопов. Последние не все могут разглядеть, так как свет может не выбраться или сильно измениться при выходе из плотных и горячих областей Вселенной, передает РИА "Новости".

Запуск телескопа станет одним из ключевых мероприятий в рамках проходящего в России Года науки и технологий.

Ранее сообщалось, что в NASA намерены установить в кратере на темной стороне Луны гигантский радиотелескоп.