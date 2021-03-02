В Китае обнаружили останки древней рептилии с бивнями

На территории Внутренней Монголии китайские палеонтологи обнаружили останки вымершего животного с необычными свойствами. Учёные отнесли его к дицинодонтам — млекопитающим рептилиям с двумя бивнями. Они населяли нашу планету в пермский и триасовый периоды, сообщает PeerJ.

Найденные останки принадлежали к виду Turfanodon. Эти животные жили 252-255 млн лет назад. Длина тела особи достигала двух метров.

Новый вид получил название T. Jiufengensis.

Палеонтологи обратили внимание на то, что останки животного были найдены в тропической зоне.

Другой известный вид турфанодонов, Turfanodon bogdaensis, жил только в районах с умеренным климатом.