На территории Внутренней Монголии китайские палеонтологи обнаружили останки вымершего животного с необычными свойствами. Учёные отнесли его к дицинодонтам — млекопитающим рептилиям с двумя бивнями. Они населяли нашу планету в пермский и триасовый периоды, сообщает PeerJ.
Найденные останки принадлежали к виду Turfanodon. Эти животные жили 252-255 млн лет назад. Длина тела особи достигала двух метров.
Новый вид получил название T. Jiufengensis.
Палеонтологи обратили внимание на то, что останки животного были найдены в тропической зоне.
Другой известный вид турфанодонов, Turfanodon bogdaensis, жил только в районах с умеренным климатом.
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