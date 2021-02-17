Европейское космическое агентство отправит на Луну женщин и инвалидов

Европейское космическое агентство (ESA) планирует отправить на Луну и Марс экспедицию из 26 астронавтов. Особенность кандидатов в том, что это женщины и инвалиды, сообщает The Guardian.

Набор космонавтов проходит впервые за последние 11 лет.

Кандидатов будут отбирать не только для полётов на другие планеты. Некоторые из них войдут в число резервистов. Отбор будет проводиться до осени 2022 года.

Эксперты утверждают, что современные космические технологии позволяют совершить полёт в космос даже людям с ограниченными возможностями.

"Когда речь идёт о работе в космосе, мы все — люди с ограниченными возможностями", — сказала итальянский астронавт Саманта Кристофоретти.

Кандидаты в космонавты должны иметь степень магистра, а также трёхлетнюю практику в области естественных наук, инженерии, математики или компьютерных наук. Кроме того, необходимо быть психологически готовым к испытаниям.