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Европейское космическое агентство отправит на Луну женщин и инвалидов

Наука » Экология » Космос

Европейское космическое агентство (ESA) планирует отправить на Луну и Марс экспедицию из 26 астронавтов. Особенность кандидатов в том, что это женщины и инвалиды, сообщает The Guardian.

Европейское космическое агентство отправит на Луну женщин и инвалидов

Набор космонавтов проходит впервые за последние 11 лет. 

Кандидатов будут отбирать не только для полётов на другие планеты. Некоторые из них войдут в число резервистов. Отбор будет проводиться до осени 2022 года.

Эксперты утверждают, что современные космические технологии позволяют совершить полёт в космос даже людям с ограниченными возможностями.

"Когда речь идёт о работе в космосе, мы все — люди с ограниченными возможностями", — сказала итальянский астронавт Саманта Кристофоретти.

Кандидаты в космонавты должны иметь степень магистра, а также трёхлетнюю практику в области естественных наук, инженерии, математики или компьютерных наук. Кроме того, необходимо быть психологически готовым к испытаниям.

 

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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