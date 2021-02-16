У птиц обнаружили способность читать "магнитную карту" Земли

Миллиарды птиц каждый год мигрируют на тысячи миль между Европой и Африкой, а потом снова повторяют своё путешествие, чтобы гнездиться в том же месте, которое они выбрали во время своего первого путешествия.

Удивительная точность навигации всегда была загадкой для биологов.

Учёные считают, что навигационные способности птиц ориентированы на чувство направления по компасу. В определённый момент этот "встроенный" компас прокладывает путь к ранее неизвестным местам.

Способность птиц к навигации включает в себя и "магнитную карту". Оказывается, что пернатые могут понимать магнитное поле территорий, в которых они раньше не были.

По сути у них есть своего рода "глобальная система GPS". Орнитологи считают, что ориентирами для посадки являются различные сигналы: звуки, запахи, инфразвуковое звучание и даже изменение силы тяжести.

Магнитное поле Земли объясняет способность птиц ориентироваться в пространстве. Но учёные пока не знают, с помощью какого сенсорного аппарата птицы определяют параметры магнитного поля Земли. Возможно, что пернатые ориентируются по системе, аналогичной декартовой системе координат.