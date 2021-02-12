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Астрономы открыли самый удалённый объект в Солнечной системы

Наука » Экология » Космос

Астрономы обнаружили планетоид, который находится в четыре раза дальше от Солнца, чем Плутон, сообщает Phys. org

Астрономы открыли самый удалённый объект в Солнечной системы
"Фарфарут — это лишь верхушка айсберга отдалённых объектов Солнечной системы", — пояснили специалисты.

Впервые объект был обнаружен в 2018 году и получил название AG37. Но только недавно учёным удалось определить его орбиту. Все работы проводились с телескопа Subaru на Гавайях.

Планетоид находится в 132 астрономических единицах от Солнца. Расстояние от Солнца до Плутона — 39 единиц.

У фарфарута вытянутая орбита. Она может отдалиться от Солнца на 175 астрономических единиц. Оборот вокруг Солнца занимает около тысячи лет.

По данным специалистов, диаметр объекта составляет 400 км, что ставит его на нижнюю границу карликовой планеты. Кроме того, астрономы считают, что планета, возможно, покрыта льдом.

Планетоид означает "подобный планете". Так можно назвать астероид или спутник, размеры и масса которого меньше, чем у карликовой планеты.

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Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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