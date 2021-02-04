Обнаружена древнеегипетская мумия в глиняном коконе

Австралийские учёные подвергли исследованию древнеегипетскую мумию, которая была передана в дар Сиднейскому университету ещё в 1860 году. Особенность мумии в том, что она завёрнута в кокон из глины.

Это мумия женщины по имени Меруа, она скончалась около 1000 года до нашей эры.

В 1999 году мумии провели компьютерную томографию, но тогда учёным не удалось получить достаточное количество новых фактов.

Было установлено, что в глиняном коконе находится тело женщины, возраст которой на момент смерти, по оценкам учёным, составлял от 26 до 35 лет.

Между глиной и телом была прослойка из грязи и соломы. Археологи считают, что сам глиняный кокон, скорее всего, должен был защитить тело от рассыпания.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Египте на съемках фильма случайно нашли древнюю мумию.