У берегов Тайваня обнаружили пещеру гигантских червей-хищников

У берегов Тайваня обнаружили пещеру огромных хищных червей, живших на дне Тихого океана около 20 млн лет назад.

Учёные из департамента наук о Земле Тайваньского национального университета выяснили, что в стенах пещеры скрыты отложения соединений железа. Оно содержалось в слизи, которую выделяли древние черви.

Изучив 319 образцов, найденных в отложениях миоценового возраста в северо-восточной части Тайваня, специалисты восстановили облик места обитания червей, сообщает РИА "Новости".

По данным специалистов, древние хищники — родственники современных многощетинковых червей. Они рыли огромные норы, а при приближении добычи выныривали из них.

Несмотря на то, что у червей было мягкое тело, они имели острые и мощные челюсти, благодаря которым могли разрезать рыбу пополам.