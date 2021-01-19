В Китае представили поезд, двигающийся со скоростью 620 км в час

Китайские инженеры разработали прототип сверхбыстрого поезда на магнитной подушке, сообщает портал SM-News. Презентация проекта состоялась в городе Чэнду. В его реализацию было вложено 9 млрд долларов.

Новый поезд сможет развивать рекордную скорость — свыше 620 км/ч. По словам специалистов, в будущем они намерены довести скорость движения поезда до 1000 км/ч.

В основу изобретения положена новая технология высокотемпературных сверхпроводников.

Главная особенность разработки — рекордная скорость.

Проект будет завершён к 2026 году.

Ранее "Правда. Ру" писала, что в Китае представили проект самолёта-поезда. Устройство, убирая крылья при посадке, дальше продолжает путь как обычный поезд. К сильным сторонам гибрида относится то, что он позволит уменьшить нагрузку на транспортные пути, а также сделает логистику путешествия более удобной.