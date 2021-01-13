Учёные находят микропластик почти во всех уголках земного шара. Однако вопрос его происхождения и масштабы загрязнения вызывают много вопросов.
Специалисты из Канадской ассоциации охраны океана WISE решили проанализировать микропластик, который загрязняет Северный Ледовитый океан.
Они взяли пробы микропластика, обнаруженного на глубине до восьми метров, а также на глубине 1015 метров.
Анализ показал, что в 1 м³ воды содержится 40 частиц пластика и 92,3% из них составляют микропластичные волокна.
По мнению учёных, источник этих микроволокон — текстиль.
Дело в том, что в процессе стирки полиэфирные волокна отделяются от нашей одежды и попадают в проточную воду, которая впоследствии становится частью рек, морей и мировых океанов.
При стирке одной вещи из текстиля выделяются миллионы таких волокон.
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