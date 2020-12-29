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Отношение к жизни назвали ещё одним ключом к долголетию

Наука

Многие люди думают, что секрет долголетия кроется только в здоровом образе жизни, отказе от вредных привычек и правильном питании. Но нужно помнить ещё и о том, что большую роль играет и своё собственное отношение к своему существованию в целом.

Отношение к жизни назвали ещё одним ключом к долголетию

Американские учёные из Медицинской школы Бостонского университета провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что положительные эмоции улучшают здоровье сердца, снижают риск развития депрессии и способствуют долголетию, сообщает Express.

Специалисты провели два вида наблюдений. В процессе первого они изучали поведение женщин-медсестёр, а в ходе второго — мужчин-ветеранов. В обеих группах были люди, которые более позитивно относились к жизни, и те, кто более негативно. Но среди оптимистов продолжительность жизни была на 11-15% выше, чем среди пессимистов.

"Наши результаты предполагают возможность того, что повышенный уровень оптимизма может способствовать долголетию и здоровому старению", — отметила адъюнкт-профессор психиатрии Левина Ли.

Психиатры пока не могут объяснить, почему позитивные эмоции влияют на продолжительность жизни. Ли отметила, что среди оптимистов чаще встречаются люди, которым удалось добиться поставленных целей. Также они лучше контролируют свои эмоции во время стрессовых ситуаций.

Автор: Снежана Шахова, Куратор: Владимир Губарев
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