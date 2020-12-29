Китайские астрономы, изучив информацию, собранную с помощью телескопа LAMOST и европейской орбитальной обсерватории GAIA, открыли около 600 высокоскоростных звёзд, сообщает РИА "Новости".
Высокоскоростные звёзды способны с огромной скоростью преодолевать пространство. Более того, они даже могут вырваться из гравитационного поля своей галактики и отправиться в межгалактическое путешествие.
Впервые высокоскоростная звезда была открыта в 2005 году. До настоящего момента астрономам было известно 550 таких звёзд.
"Теперь мы знаем более тысячи высокоскоростных светил, изучение которых помогает глубже проникнуть в тайны мироздания и космоса", — заявил представитель Государственной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC) Лу Юцзюнь.
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