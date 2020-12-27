Погода в России на Новый год окажется "нескучной".

Об этом РИА "Новости" рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

"Тридцатого декабря прогнозируем небольшие осадки (морось, мокрый снег, снег). Ветер будет усиливаться до 10-11 метров в секунду. В четверг аналогичная ситуация", — отметил синоптик.

"Уже 30 декабря будет перемещение более теплых воздушных масс, и опять будет повышение температуры. С ночи вторника до утра четверга температура повысится на 10-15 градусов", — добавил Вильфанд.