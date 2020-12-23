В 2021 году Mail.ru Group и "Ростелеком" запустят аналог Zoom

Специалисты компаний "Ростелеком" и Mail. ru Group разработали видеосервис для школьников "Сферум" — аналог Zoom. Его планируют протестировать в 15 российских регионах уже в следующем году, сообщает РБК.

Сервисом можно будет воспользоваться как через ПК, так и через приложение на мобильном телефоне. Одновременно в конференции могут участвовать не более 100 человек. У школьников будет возможность "поднимать руку" и включать демонстрацию экрана.

Зарегистрироваться в "Сферуме" можно с помощью учётной записи VK Connect или через портал "Госуслуги". У пользователя "Сферума" будет свой профиль, поэтому для педагогов и одноклассников его страница в "ВКонтакте" не будет доступна.

Ранее "Правда. Ру" писала, что IT-эксперт рассказал, как защитить личные данные при работе с Zoom.