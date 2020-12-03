Врач объяснила, как не заразиться COVID-19 на корпоративе

Приближается пора новогодних корпоративов. О том, как минимизировать риск заражения COVID-19 на праздничных мероприятиях, в интервью News. ru рассказала заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук Ольга Шарапова.

Всем приглашённым на вечеринку специалист рекомендует сдать тест на наличие антител к коронавирусу. Следует убедиться в том, что никто из гостей не является источником заражения.

Кроме того, важно соблюдать социальную дистанцию. Но если на мероприятии будет присутствовать алкоголь, то сделать это будет сложнее. Врач советует отказаться от от употребления горячительных напитков.

"Массовые мероприятия в период пандемии — это огромный риск. Как для самих сотрудников, так и для руководителя компании", — сказала эксперт и посоветовала по возможности отказаться от корпоративов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что новогодние праздники в условиях пандемии COVID-19 лучше всего провести дома с семьёй.