Хранившееся в коньяке сердце Шопена помогло узнать причину его смерти

Фредерик Шопен прожил менее 40 лет. У него с детства было очень слабое здоровье. Врачи предполагали, что у него туберкулёз (в XIX веке эту болезнь называли чахоткой).

Двенадцать лет назад учёные из Польша озвучили новую версию смерти композитора. Они считают, что у Шопена был муковисцидоз в лёгочной форме — тяжёлое заболевание, передающееся по наследству. Даже в наше люди с таким диагнозом нечасто доживают до 30 лет. На момент смерти вес Шопена составлял 40 кг при росте 170 см.

Недавно для подтверждения своего предположения учёные изучили сердце Шопена, которое хранилось в хрустальной ёмкости в коньяке 168 лет (во Франции в XIX веке для сохранности органов часто использовали коньяк).

Министерство культуры запретило распечатывать ёмкость, справедливо опасаясь за сохранность объекта.

Тогда специалисты изучили сердце по снимкам. Внешне состояние сердца указывает именно на туберкулёз. Но точку в этом вопросе может поставить только анализ ДНК, выделенной из сердца, что пока невозможно.