Аллигаторы умеют отращивать новые хвосты

Рептилии являются единственными высшими позвоночными животными, у которых есть способность регенерировать определённые части своего тела.

Учёные из Университета штата Аризона и Департамента дикой природы и рыболовства Луизианы изучили выловленных в дикой природе аллигаторов, сообщает New Atlas.

В процессе исследования учёные обнаружили, что у молодых имеются отросшие хвосты размером от 8 до 24 см.

"Отросший хвост демонстрирует признаки регенерации и заживления ран внутри одной и той же структуры. Восстановление хрящей, кровеносных сосудов, нервов и чешуек соответствовало предыдущим исследованиям регенерации хвоста ящерицы, проведенным в нашей и других лабораториях", — пояснила ведущий автор исследования Синди Сюй.

Полученные в результате исследования данные помогут более глубоко изучить регенерацию живых организмов и создать новые методы лечения заболеваний.

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