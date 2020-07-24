Предки крокодилов приплыли в Америку из Африки

Палеонтологи из Барселонского автономного университета пришли к выводу, что предки современных крокодилов переселились в Америку из Африки.

Они провели исследование, чтобы восстановить картину эволюции и миграций древних пресмыкающихся.

Крокодилы способны переплыть океан

Ученые исследовали череп вымершего крокодила Crocodylus checchiai, который жил семь миллионов лет назад. Находка была сделана в Ливии еще в 1939 году.

Компьютерная томография показала, что в середине морды животного есть небольшая шишка. Для африканских крокодилов это не характерно, такая анатомическая особенность есть у четырех американских видов.

Это может указывать на то, что C. checchiai связан с американскими крокодилами и может быть недостающим звеном между современными африканскими крокодилами и их американскими сородичами.

Известно, что самому древнему американскому крокодилу около 5 млн лет, а черепу Crocodylus checchiai 7 млн лет.

Палеонтологи выдвинули гипотезу о том, что первые представители этого отряда поселились в Австралии и затем отправились в путешествие через Африку в Америку. Видимо, они пересекли Атлантику, что, как считают исследователи, рептилиям под силу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что палеонтологи обнаружили крокодилов, ходивших на двух лапах.