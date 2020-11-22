Европейские страны хотят сами летать в космос

Европейское космическое агентство реально оценивает свою зависимость от США и России, поэтому планирует развивать собственную космическую инфраструктуру, чтобы не отставать от развивающейся отрасли.

Директор Европейского космического агентства Даниэль Нойеншвандер выразил уверенность, что в ближайшем будущем европейские страны смогут самостоятельно выводить людей в космос.

Сейчас главная проблема европейской космонавтики — это техническое оснащение. На разработку новой ракеты Ariane-6 необходимо серьёзное финансирование.