Глобальное потепление превратило динозавров в гигантов

После того, как аргентинские палеонтологи обнаружили останки динозавра из класса зауроподов, жившего почти 180 млн лет назад, они задались вопросом: почему древние ящеры были такими огромными?

После изучения найденных останков выяснилось, что динозавр был размером с современный двухэтажный автобус.

По мнению учёных, гигантские объёмы древних рептилий связаны с процессами глобального потепления на Земле, которые происходили сотни миллионов лет назад из-за извержений вулканов, расположенных на территории Южного полушария.

На поверхности Земли росли высокие деревья, температура воздуха повысилась, а травоядным динозаврам приходилось доставать зелёную массу, как жирафам.

Таким образом, огромные размеры динозавров - результат эволюции, а обилие пищи и благоприятный климат способстовали росту живых организмов.